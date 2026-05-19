Ti taglio la testa | minacciato in tribunale il padre di Martina Carbonaro la 14enne uccisa dall' ex fidanzato

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Urla, parole pesanti e persino minacce. Tensione a Napoli all'apertura del processo a carico di Alessio Tucci, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro di appena 14 anni. Le tensioniIl 19 maggio alla Corte di Assise di Napoli si è tenuta la prima udienza del procedimento contro. 🔗 Leggi su Today.it

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