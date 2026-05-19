Ti taglio la testa | minacciato in tribunale il padre di Martina Carbonaro la 14enne uccisa dall' ex fidanzato
Urla, parole pesanti e persino minacce. Tensione a Napoli all'apertura del processo a carico di Alessio Tucci, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro di appena 14 anni. Le tensioniIl 19 maggio alla Corte di Assise di Napoli si è tenuta la prima udienza del procedimento contro. 🔗 Leggi su Today.it
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Ti taglio la testa. Tensione altissima in aula durante il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro: i parenti dell'accusato minacciano i genitori della vittima, le forze dell'ordine costrette ad intervenire. x.com
Urla e minacce ai genitori della vittima, come Ti taglio la testa, tra i parenti della 14enne Martina Carbonaro e del suo assassino, l'ex fidanzato Alessio Tucci (apparso in lacrime) nell'aula 115 del nuovo palazzo di giustizia di Napoli all'inizio del processo ch facebook
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