Uccide un lupo e poi condivide il selfie su WhatsApp | denunciato un pensionato a Pietrabruna Imperia

Un pensionato di 76 anni in provincia di Imperia ha sparato e ucciso un lupo. Dopo averlo fatto, ha scattato un selfie con l’animale e lo ha condiviso tramite WhatsApp. L’uomo è stato denunciato per aver ucciso l’animale e per aver condiviso l’immagine sui social. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti. Nessuna informazione è stata fornita sulla motivazione del gesto o su eventuali conseguenze legali specifiche.

Un uomo di 76 anni che vive in provincia di Imperia ha sparato e ucciso un lupo. Si è poi fatto una foto accanto all'animale e l’ha condivisa su WhatsApp. Inutile il tentativo di disfarsi del corpo: è stato denunciato dai Carabinieri Forestali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tradimento del marito denunciato su WhatsApp, assolta in appello: "Il fatto non sussiste"In Corte di Appello è stata annullata la condanna per diffamazione di una donna che, nel 2020, aveva pubblicamente denunciato su un gruppo WhatsApp...

Palermo, 16enne uccide pensionato e si costituisceA Palermo, un ragazzo di sedici anni si è costituito dopo aver confessato di aver ucciso ieri sera un pensionato di 68 anni in un appartamento nel...

Temi più discussi: Pietrabruna, uccide un lupo e si fa un selfie: denunciato dai Forestali; Dopo la strage di lupi le associazioni scrivono a Marsilio: Stop a qualsiasi ipotesi di abbattimento; Poliziotto salva un cucciolo di lupo nel Pistoiese; Lupi, orsi e veleni: il caso arriva alla Camera.

Pietrabruna, uccide un lupo e si fa un selfie: denunciato dai ForestaliPietrabruna – Ha visto un lupo poco distante dal suo giardino e, senza pensarci un istante, ha preso il fucile e gli ha sparato. Uccidendolo. Non contento, si è scattato un selfie con il cellulare acc ... ilsecoloxix.it

Disperato per una nuova serie dopo la trilogia dei Farseer reddit

Ok se uno legge tutto l’articolo scritto da Zazzaroni ha problemi seri x.com

10 lupi uccisi (forse col veleno) nel Parco d’Abruzzo: è uno dei peggiori crimini contro la natura degli ultimi anniDieci lupi morti in pochi giorni, in uno dei luoghi simbolo della biodiversità italiana. Succede nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dove il ritrovamento di cinque esemplari senza vita ad ... greenme.it