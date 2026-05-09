A Palermo, un ragazzo di sedici anni si è costituito dopo aver confessato di aver ucciso ieri sera un pensionato di 68 anni in un appartamento nel quartiere del villaggio Santa Rosalia. La polizia ha confermato il suo coinvolgimento nell'episodio avvenuto nel cuore della zona popolare. Al momento, sono ancora in corso le verifiche per chiarire i dettagli della vicenda.

Un ragazzo di sedici anni ha confessato di aver ucciso ieri sera un pensionato di 68 anni in un alloggio nel quartiere popolare del villaggio Santa Rosalia a Palermo. Il giovane si è presentato intorno a mezzanotte in Questura. Avrebbe colpito il 68enne alla testa con un oggetto pesante: agli agenti avrebbe detto di essersi difeso da pesanti avances sessuali. Le indagini sono coordinate dalla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna e dalla squadra mobile. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Palermo, 16enne uccide pensionato e si costituisce

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