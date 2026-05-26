Tradimento del marito denunciato su WhatsApp assolta in appello | Il fatto non sussiste

In Corte di Appello è stata annullata la condanna per diffamazione di una donna che, nel 2020, aveva pubblicamente denunciato su un gruppo WhatsApp il tradimento del marito. I giudici hanno stabilito che il fatto contestato non sussiste, assolvendo definitivamente la donna. La decisione si basa sulla valutazione delle prove e sulla natura delle comunicazioni fatte nel contesto digitale. La sentenza ha ribaltato la precedente condanna emessa in primo grado.

Ribaltata in appello la condanna per diffamazione. I giudici della terza sezione della corte di appello di Palermo hanno assolto la trentaquattrenne che nel 2020 aveva scoperto il tradimento del marito e lo aveva denunciato pubblicamente su un gruppo WhatsApp. La formula è "perché il fatto non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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