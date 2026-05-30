Un uomo ha ucciso la moglie con diverse coltellate, quindi ha chiamato la polizia confessando l’omicidio. Dopo aver fatto questa telefonata, si è chiuso nel silenzio e non ha risposto alle richieste del pubblico ministero. La polizia si è recata sul luogo e ha arrestato l’uomo. La donna è deceduta sul colpo. La scena si è svolta in una abitazione privata.

Ha tolto la vita alla moglie sferrandole diverse coltellate. Poi ha chiamato la polizia confessando quello che aveva appena fatto. E’ successo a Ferrara, la notte scorsa. Vladimiro Lombardi, 52 anni, è stato arrestato. Quando è arrivata l’ambulanza nell’abitazione in cui è avvenuto il delitto, per la vittima – Samanta Zironi, 50 anni – non c’era più niente da fare. Lombardi, davanti al pm di turno, non ha voluto rispondere alle domande. Il femminicidio è avvenuto nel quartiere Barco, non lontano dal centro di Ferrara. La polizia sta verificando se in passato fossero state segnalate situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e i conoscenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccide la moglie a coltellate e poi chiama la polizia. Poi si chiude nel silenzio e non risponde al pm

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