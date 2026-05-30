Tvs Jupiter 125 l’arte dei carretti siciliana arriva sugli scooter
Tre scooter sono stati trasformati in pezzi unici da Cinabro Carrettieri di Ragusa Ibla. I veicoli sono stati decorati con i colori e i motivi tradizionali dei carretti siciliani. La modifica riguarda un modello di scooter chiamato Tvs Jupiter 125. Le personalizzazioni sono state realizzate dai maestri artigiani, che hanno applicato elementi decorativi ispirati alla tradizione dei carretti siciliani. La trasformazione combina elementi di artigianato e design moderno.
Tvs Motor Italia ha presentato un progetto diverso dal consueto lancio di prodotto. Niente prova su strada, niente scheda tecnica al centro della scena, ma tre scooter diventati oggetti narrativi: tre Tvs Jupiter 125 trasformati dai maestri siciliani di Cinabro Carrettieri in pezzi unici, ispirati alla tradizione decorativa del carretto siciliano. L’iniziativa, battezzata "Art on Wheels – Dove l’innovazione incontra la cultura", nasce con un obiettivo abbastanza chiaro, far conoscere il marchio indiano Tvs in Italia non solo attraverso il prodotto, ma anche attraverso un linguaggio più vicino alla sensibilità del nostro mercato. In un Paese... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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