Tvs Jupiter 125 l’arte dei carretti siciliana arriva sugli scooter

Notizia in breve

Tre scooter sono stati trasformati in pezzi unici da Cinabro Carrettieri di Ragusa Ibla. I veicoli sono stati decorati con i colori e i motivi tradizionali dei carretti siciliani. La modifica riguarda un modello di scooter chiamato Tvs Jupiter 125. Le personalizzazioni sono state realizzate dai maestri artigiani, che hanno applicato elementi decorativi ispirati alla tradizione dei carretti siciliani. La trasformazione combina elementi di artigianato e design moderno.