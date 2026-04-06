Scianna e Andò | 86 minuti tra ricordi e arte siciliana

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un documentario di Roberto Andò dedicato a Ferdinando Scianna è stato presentato al Festival di Venezia nel 2025. Il film, della durata di 86 minuti, ripercorre la carriera del fotografo siciliano e si concentra sui suoi ricordi e sull’arte fotografica. Il programma sarà trasmesso su Rai 3 il 5 aprile 2026 alle ore 23.

Il documentario di Roberto Andò su Ferdinando Scianna, presentato al Festival di Venezia nel 2025 e in onda su Rai 3 il 5 aprile 2026 alle ore 23.10, esplora la vita del fotografo siciliano attraverso un dialogo tra generazioni artistiche. L’opera non è solo una biografia visiva ma un omaggio a un mentore che ha plasmato la carriera di entrambi i protagonisti, intrecciando ricordi personali con l’eredità culturale della Sicilia. L’incontro tra il regista palermitano e il fotografo ottantaduenne rivela come l’arte possa funzionare come ponte tra passato e presente, dove le immagini diventano strumenti per comprendere le trasformazioni sociali e culturali dell’isola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Scianna e Andò: 86 minuti tra ricordi e arte siciliana

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