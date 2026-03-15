Notte degli Oscar 2026 dove vedere la diretta le nomination e chi sono i favoriti Tutto quello che c’è da sapere

La notte degli Oscar 2026 si terrà a Hollywood e vedrà la consegna dei premi ai film usciti nel 2025. La cerimonia si svolgerà in una location tradizionale, con la diretta trasmessa in vari canali e piattaforme online. Sono state annunciate le nomination e si fanno i nomi dei principali favoriti tra gli artisti e le pellicole candidate.

È tutto pronto a Hollywood per la notte degli Oscar 2026, che decreterà i migliori film usciti nel 2025. La cerimonia si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles e assegnerà 24 statuette nelle principali categorie del cinema internazionale. L’evento prenderà il via alle 23.30 ora italiana e proseguirà fino alle prime ore del mattino, con la conclusione prevista tra le 4:30 e le 5. In Italia la cerimonia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1, con speciali e approfondimenti dedicati e la conduzione di Alberto Matano. La diretta sarà disponibile anche in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay. I favoriti. Il film che domina questa edizione è Sinners – I peccatori, diretto da Ryan Coogler, che ha ottenuto ben 16 nomination, il numero più alto mai raggiunto nella storia degli Academy Awards. 🔗 Leggi su Open.online

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