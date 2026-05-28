Sabato 30 maggio si svolge a Manfredonia l’evento Puglia Rosé – La Notte dei Rosati. La manifestazione coinvolge la viabilità e i parcheggi della zona, con indicazioni utili per i partecipanti. Sono previsti cambiamenti alla circolazione e aree dedicate al parcheggio, per agevolare l’afflusso e la partecipazione. Il programma dell’evento include varie attività e iniziative, con dettagli specifici disponibili per chi intende partecipare.

Ancora poche ore, poi sarà finalmente tempo di Puglia Rosé – La Notte dei Rosati. Cresce l’attesa a Manfredonia per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, in programma sabato 30 maggio presso il suggestivo Porto Turistico Marina del Gargano. L’evento, organizzato da Studio360, nasce con l’obiettivo di valorizzare il vino rosato come esperienza culturale, territoriale e contemporanea, all’interno di una cornice elegante e coinvolgente. Oltre 150 etichette provenienti dall’Italia e dall’estero animeranno il porto turistico, trasformandolo in un grande percorso di degustazione tra musica, convivialità, incontri e atmosfera. Una serata pensata per chi ama il vino, ma anche per chi desidera semplicemente vivere un’esperienza diversa, autentica e di qualità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tutto quello che c’è da sapere per “La Notte dei Rosati” a Manfredonia

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