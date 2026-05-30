tutto bloccato schianto in superstrada chilometri di coda

Notizia in breve

Un incidente sulla superstrada ha causato l’interruzione del traffico, con chilometri di coda. Il ponte del 2 giugno, previsto come inizio di un lungo fine settimana di partenze e gite, si è trasformato in una strada bloccata. Sul posto, le autorità stanno gestendo la situazione, ma il traffico resta fermo. Nessuna informazione immediata sulle cause o sui feriti. La viabilità è compromessa e si consiglia di usare percorsi alternativi.