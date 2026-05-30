Tutto bloccato Schianto in superstrada chilometri di coda
Un incidente sulla superstrada ha causato l’interruzione del traffico, con chilometri di coda. Il ponte del 2 giugno, previsto come inizio di un lungo fine settimana di partenze e gite, si è trasformato in una strada bloccata. Sul posto, le autorità stanno gestendo la situazione, ma il traffico resta fermo. Nessuna informazione immediata sulle cause o sui feriti. La viabilità è compromessa e si consiglia di usare percorsi alternativi.
Il ponte del 2 giugno doveva segnare l’inizio di un lungo fine settimana all’insegna delle partenze, delle gite fuori porta e delle prime giornate estive. Invece, per centinaia di automobilisti, la mattinata di sabato 30 maggio si è trasformata in una vera e propria odissea fatta di attese interminabili, traffico paralizzato e temperature sempre più difficili da sopportare. >> Belen Rodriguez, l’ex Andrea Iannone rompe il silenzio Fin dalle prime ore del giorno, la circolazione si è fatta particolarmente intensa lungo una delle principali arterie utilizzate da chi si dirige verso il mare. Migliaia di veicoli si sono riversati sulla carreggiata approfittando del weekend lungo, ma poco dopo le 9. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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