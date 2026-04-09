Incidente in superstrada | 7 chilometri di coda

Questa mattina sulla superstrada Fi-Pi-Li si è verificato un incidente intorno alle 9, tra il km 58 e la diramazione Pisa-Livorno. La collisione ha causato la chiusura di una corsia e ha provocato un aumento del traffico, con circa sette chilometri di coda che si sono formati tra Navacchio e la direzione Pisa. La situazione ha creato disagi per gli automobilisti in transito in quella zona.

Un'altra mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla superstrada Fi-Pi-Li. A causa di un incidente avvenuto intorno alle 9 di oggi, 9 aprile, al km 58 si sono formati 7 km di coda in aumento tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio in direzione Pisa. ISCRIVITI AL CANALE. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Incidente provoca coda di 5 chilometri in tangenziale a Milano Incidente stradale mortale, autostrada paralizzata: chilometri di codaNegli ultimi anni il fenomeno degli incidenti stradali in Italia continua a essere un tema di grande rilevanza sociale, con numeri che mostrano... Temi più discussi: Scontro tra auto e Tir: due feriti, superstrada per Taranto chiusa al traffico; Grave incidente in A14: auto contro la 'cuspide' della deviazione autostradale, un morto e un ferito; Tamponamento sulla superstrada, coinvolti tir e tre auto: traffico bloccato e chilometri di coda; Sbanda con la moto e finisce a terra, motociclista trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni. Incidente in superstrada a Fano, quattro feriti: i vigili del fuoco li estraggono dalle lamiere, poi la corsa in ospedaleFANO - I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 8.40 lungo la superstrada SS 73 bis, in direzione Fano, per un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Cinque le persone rimaste ... corriereadriatico.it Un morto in un incidente in Fi-Pi-Li nel Pisano, coinvolto più mezziIncidente mortale stamani sula superstrada Firenze-Pisa-Livorno nel tratto compreso fra Montopoli e Pontedera est in direzione sud. Nello scontro sono rimasti coinvolti diversi mezzi: un tir, un furgo ... ansa.it Sulla #FiPiLi per incidente 5 km di coda tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio in direzione Pisa #viabiliTOS x.com Prima della partita di sabato tra i granata e il Verona verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del bimbo morto in un incidente in moto con il padre - facebook.com facebook