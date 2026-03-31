Dialogo tra bici treno e mare | la mobilità sostenibile connette costa ed entroterra

Tra Brindisi e Otranto si estende un percorso di 30 chilometri sulla costa adriatica, parte della Ciclovia Adriatica, che collega la zona di Frigole con il Salento. Il tracciato attraversa paesaggi costieri caratterizzati da storia e natura, offrendo un collegamento tra l’entroterra e la costa. Il progetto mira a promuovere una mobilità sostenibile integrata tra bici, treno e mare.

La Puglia al centro del progetto Cyros per la Ciclovia Adriatica. Un piano di 2,75 milioni di euro per connettere territori ed economie locali attraverso la mobilità dolce. Investimento regionale di 300 mila euro per il tratto pugliese BRINDISI - Un nastro di asfalto che si snoda lungo la costa adriatica, attraversando paesaggi mozzafiato e territori ricchi di storia: il tratto Frigole-Otranto, lungo 30 chilometri, si inserisce come una tessera nel mosaico della Ciclovia Adriatica, collegando la Via del Gargano al Salento, passando per la Via delle Saline nel territorio brindisino, in un percorso che unisce mare, cultura e sostenibilità. La... 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Leggi anche: Un treno tra costa ed entroterra. Inedito asse tra Fano e Vallefoglia Leggi anche: Equilibrio tra mare, costa ed entroterra: Torre Guaceto guida la rinaturalizzazione del litorale