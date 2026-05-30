Tutti i sogni ancora in volo | anticipazioni e ospiti della seconda puntata

Da tpi.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30, è andata in onda la seconda puntata dello show televisivo. Sono stati trasmessi nuovi segmenti con il cast principale e ospiti speciali. La puntata è durata circa un'ora e mezza ed è stata disponibile anche in streaming online. Non sono stati annunciati cambiamenti nel numero di puntate previste, che rimangono in totale cinque. La trasmissione si è concentrata su performance e interventi dal vivo.

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Tutti i sogni ancora in volo: cast, ospiti, quante puntate e streaming. Questa sera, sabato 30 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la puntata di Tutti i sogni ancora in volo, il grande show di Massimo Ranieri (già trasmesso nel maggio 2023) che vuole omaggiare il varietà di una volta. Un racconto fatto di storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre. Ad accompagnare Massimo Ranieri in questo suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana ci sarà Rocío Muñoz Morales. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Ospiti ed anticipazioni. Quali saranno gli ospiti della puntata di Tutti i sogni ancora in volo? Ospiti della puntata artisti della scena musicale e non solo come Arisa, Malika Ayane, Barbara Foria (nei panni di Serena Bortone), Raf ed Enrico Brignano. 🔗 Leggi su Tpi.it

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