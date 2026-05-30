Tutti i sogni ancora in volo | anticipazioni e ospiti della seconda puntata

Notizia in breve

Sabato 30, è andata in onda la seconda puntata dello show televisivo. Sono stati trasmessi nuovi segmenti con il cast principale e ospiti speciali. La puntata è durata circa un'ora e mezza ed è stata disponibile anche in streaming online. Non sono stati annunciati cambiamenti nel numero di puntate previste, che rimangono in totale cinque. La trasmissione si è concentrata su performance e interventi dal vivo.