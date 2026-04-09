Il 9 aprile 2026 andrà in onda la seconda puntata dello show, con diversi ospiti confermati e anticipazioni sulla scaletta. La trasmissione prevede interventi di personaggi noti e momenti dedicati a vari temi di attualità, con un pubblico invitato a seguire l'evento in diretta. Sono stati diffusi dettagli sui partecipanti e sugli argomenti che verranno affrontati durante la serata.

, 9 aprile 2026. Questa sera, giovedì 9 aprile 2026, va in onda la seconda puntata di Stasera tutti invitati, il nuovo show con Pio e Amedeo trasmesso da Canale 5 in tre serate per festeggiare i 25 anni di carriera del duo comico. Appuntamento ogni giovedì in prima serata dalle 21.30. Ma chi sono gli ospiti di oggi? Ecco tutte le informazioni. Anticipazioni e ospiti. Stanno tutti invitati è il grande show con il quale il duo di comici foggiani Pio e Amedeo festeggia i 25 anni di carriera. Dal debutto nel 2001 sulle reti locali ai palcoscenici della tv nazionale (Emigratis e Felicissima sera sulle reti Mediaset) sino ad arrivare al cinema con “Belli ciao” e “Come può uno scoglio” e “Oi vita mia” dove i due sono divenuti anche registi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stanno tutti invitati: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata

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Secondo appuntamento con Stanno Tutti Invitati: il varietà Mediaset con Pio e Amedeo. L'elenco degli ospiti. - facebook.com facebook

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