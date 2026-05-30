Tutti a sgobbare tranne quattro fanatici | c' è più lavoro ma la sinistra frigna E un saluto ai lettori

Ieri, in Parlamento, quindici deputati hanno lasciato l’aula durante il voto di fiducia, mentre altri hanno manifestato il loro dissenso con urla e proteste. La maggioranza ha approvato il provvedimento con 200 voti favorevoli. La discussione si è protratta per diverse ore, con interventi di vari esponenti politici. Nessun deputato è rimasto in aula tra le fila della minoranza, che ha deciso di abbandonare l’aula in segno di protesta. La seduta si è conclusa in un clima di tensione.

Ieri è andata in scena una rappresentazione plastica dell’Italia reale. Da una parte quindici milioni di italiani lavoratori - stima di Federalberghi - si sono messi in viaggio per trascorrere qualche giorno di meritata vacanza in occasione del ponte del 2 giugno, dall’altra qualche migliaio di invasati Pro-Pal e assimilati hanno tentato di bloccare l’Italia con uno sciopero indetto dai Cobas, i sindacati rossi. Nel primo caso parliamo di gente che ha sempre lavorato e vuole continuare a farlo possibilmente in santa pace; nel secondo di guastatori di professione che issando la bandiera palestinese intendevano rovinare la festa ai primi. Missione fallita, e questa è una buona notizia che smentisce le tinte fosche con cui le opposizioni politiche e mediatiche raccontano lo stato di salute del Paese, dell’economia e della democrazia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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