Dopo tredici anni di interviste, corse e una storia condivisa, l’autore si congeda da Milleunadonna. Questo rappresenta l’ultimo articolo scritto per la rivista, che ha accompagnato la sua attività per tutto questo tempo. È anche l’ultimo a essere pubblicato sull’homepage di Tiscali, dove Milleunadonna è passata da essere parte del portale a diventare una testata giornalistica indipendente dal primo agosto 2022.

Questo è l’ultimo articolo che scrivo per Milleunadonna. È anche l’ultimo articolo che pubblicherò sull’home page di Tiscali, di cui Milleunadonna dapprima è stata parte e poi è diventata, dal 1° agosto 2022, coinquilina autonoma e testata giornalistica a sé. E io fino a oggi ne sono stata la direttrice responsabile. Tra l’altro, tra qualche ora questo pezzo probabilmente non sarà più disponibile online. Come ogni altro pezzo che ho scritto nella mia vita lo dedico a voi, lettrici e lettori, ai quali per profondo rispetto e per convenzione professionale, ho sempre taciuto tutto quello che c’è tra le righe di ogni articolo. Perché non tutti i...🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Tredici anni di interviste, di corse a perdifiato e di una storia corale: il saluto alle lettrici e ai lettori di Milleunadonna

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