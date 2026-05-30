tutte le squadre aventi diritto a partecipare alla serie d 2026 27 in puglia campania e basilicata

Notizia in breve

Per la stagione 202627, in Puglia, Campania e Basilicata sono state confermate le squadre ammesse alla Serie D. La lista comprende tutte le società che soddisfano i requisiti previsti dal regolamento per l’iscrizione e il mantenimento del diritto a partecipare alla categoria. Le squadre sono state ufficialmente comunicate dagli organi competenti e riguardano le compagini che hanno ottenuto la promozione o sono state confermate attraverso le classifiche finali delle stagioni precedenti.