Tutte le squadre aventi diritto a partecipare alla Serie D 2026 27 in Puglia Campania e Basilicata

Da ilsipontino.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la stagione 202627, in Puglia, Campania e Basilicata sono state confermate le squadre ammesse alla Serie D. La lista comprende tutte le società che soddisfano i requisiti previsti dal regolamento per l’iscrizione e il mantenimento del diritto a partecipare alla categoria. Le squadre sono state ufficialmente comunicate dagli organi competenti e riguardano le compagini che hanno ottenuto la promozione o sono state confermate attraverso le classifiche finali delle stagioni precedenti.

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Tutte le squadre aventi diritto a partecipare alla Serie D 202627 in Puglia, Campania e Basilicata Fonte: Notiziario Calcio Basilicata: Francavilla, Melfi Campania: Afragolese, Ebolitana, Gelbison, Ischia, Nocerina, Paganese, Palmese 1914, Pompei, Real Forio, Real Normanna, Sarnese, SS Nola 1925 Puglia: A.C Nardò, Bisceglie, Brindisi, Citta di Fasano, Fidelis Andria, Foggia, Gravina, Manfredonia, Martina, Virtus. Tutte le squadre aventi diritto a partecipare alla Serie D 202627 in Puglia, Campania e Basilicata IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

tutte le squadre aventi diritto a partecipare alla serie d 2026 27 in puglia campania e basilicata
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