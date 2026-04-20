Sette squadre hanno già ottenuto la qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2026-27. Tra queste, ci sono club che hanno conquistato il titolo nei rispettivi campionati nazionali, tra cui il Psv e il Bayern Monaco. Anche altre squadre, tra cui il Barcellona e il Real Madrid, hanno centrato il loro obiettivo di accesso alla competizione, senza dover attendere le ultime giornate di campionato.

Psv e Bayern Monaco hanno già inciso il proprio nome nell'albo d'oro dei rispettivi campionati, conquistando così anche l'aritmetica qualificazione in Champions. All'Inter manca poco, ma ha già staccato il pass per la principale competizione europea. Chi sono le altre che già ce l'hanno fatta? L'elenco completo. Ultima partecipazione: 2025-26 Vittorie: nessuna Come si è qualificato: è certo del piazzamento in campionato tra le prime cinque (la Premier ha in tasca il bonus) con 22 punti di vantaggio sul Chelsea, sesto Fascia: prima Ultima partecipazione: 2025-26 Vittorie: 5...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dall'Inter al Psv, ecco le 7 squadre già qualificate alla Champions 2026-27

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