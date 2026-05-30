Tutte le figuracce di Casalino | dalla mancata elezione a Ceglie alle profezie sbagliate su Giorgia

Rocco Casalino, ex portavoce di Conte, non è stato eletto a Ceglie Messapica. La sua candidatura sembra più un passaggio per ottenere una poltrona da deputato piuttosto che un impegno politico diretto. In passato, ha fatto previsioni sbagliate su Giorgia Meloni e ha vissuto altre situazioni imbarazzanti. La sua presenza nel panorama politico è stata caratterizzata da diverse figuracce e dichiarazioni contestate.

Altro che politica dal basso verso l'alto. La candidatura dell'ex portavoce di Conte, Rocco Casalino, nella sua Ceglie Messapica è solo un “taxi” o meglio uno step necessario per ottenere l'auspicata poltrona da onorevole. Tutti sanno che la sua ultima discesa in campo non è legata all'amore per il paesino in cui è cresciuto, ma è piuttosto un passaggio obbligatorio. Secondo l'ultima regola voluta dal suo ultimo datore di lavoro, ora leader del M5S, per concorrere a elezioni di livello maggiore è indispensabile concorrere a livello locale, prendendo più voti della media della lista in cui ci si è presentati. Ecco perché, pur non essendo stato eletto, avendo ottenuto 246 consensi, ovvero tre volte di più degli altri grillini, la sua decisione potrebbe rivelarsi "sensata" in ottica Montecitorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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