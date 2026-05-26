Rocco Casalino non è stato eletto nel suo comune di origine, Ceglie Messapica. Era la sua prima candidatura elettorale e si era presentato come candidato. La lista a suo sostegno non ha raggiunto il risultato necessario per l’elezione. Casalino, ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle e portavoce di Giuseppe Conte, ha ottenuto meno voti rispetto alla soglia richiesta. La sua candidatura si è conclusa senza successo.

Per il suo primo vero debutto elettorale, Rocco Casalino ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle (M5S) e portavoce di Giuseppe Conte durante il suo mandato da presidente del Consiglio, aveva scelto Ceglie Messapica, il comune pugliese da cui proviene la sua famiglia. Ma l’esordio nelle urne non si è trasformato in elezione, non entrerà infatti nel Consiglio comunale della cittadina in provincia di Brindisi, con le 246 preferenze raccolte. Casalino era candidato nella lista “Uniti si cambia”, sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle. Il seggio conquistato è andato a Isabella Vitale, che ha ottenuto un numero maggiore di preferenze. La vittoria del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rocco Casalino, debutto amaro alle urne: niente elezione nella (sua) Ceglie

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