Al Teatro Diana di Napoli si è svolta una delle tappe più partecipate della “Staffetta in difesa della Costituzione”, un’iniziativa promossa dal comitato locale “È giusto dire No”. L’evento si è concentrato sul referendum confermativo della riforma Nordio previsto per il 22 e 23 marzo, attirando numerosi cittadini interessati a esprimersi sulla questione. Durante l’iniziativa, Montanari ha affermato che le conseguenze di un eventuale voto Sì richiamano periodi storici passati.

Al Teatro Diana di Napoli, si è tenuta una delle tappe più partecipate della “Staffetta in difesa della Costituzione”, iniziativa promossa dal comitato locale “È giusto dire No” in vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo sulla riforma Nordio.. L’evento, condotto dalla giornalista Carmen Lasorella, ha visto alternarsi voci di magistrati, scrittori, accademici e cittadini preoccupati per le sorti della Carta costituzionale, in un clima di mobilitazione civile che ha riempito la sala fino a lasciare fuori dalla porta un centinaio di persone. Tra gli interventi più attesi e applauditi c’è stato quello del rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, che ha aperto il suo discorso denunciando con fermezza la campagna referendaria del Sì: “Credo che sia intessuta di menzogne e di un tentativo di depistaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Montanari: “Tutte le cose che ci aspettano se vince il Sì le abbiamo già vissute nel fascismo. È una regressione terribile”

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