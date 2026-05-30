Un concerto dedicato a Antonio Vivaldi presenta il suo “Gloria”, interpretato con coro e archi. L’esecuzione mette in risalto le caratteristiche del barocco veneziano e l’intensa spiritualità nordica. La performance si tiene in un contesto musicale dedicato ai grandi classici. L’opera rappresenta una delle composizioni più celebri del compositore veneziano, nota per la sua vivace energia e profondità emotiva.

Un grande classico di Antonio Vivaldi, l’esuberanza del barocco veneziano e l’intensa spiritualità nordica. È la miscela che comporrà il viaggio sonoro condotto da un coro e da un’orchestra d’archi formata da musicisti affermati e giovani talenti. Oggi alle 21 nella Basilica dei Santi Siro e Materno di via Conciliazione a Desio si terrà il concerto per soli, coro e orchestra dal titolo “ Vivaldi Gloria “. A esibirsi saranno il Coro Città di Desio diretto da Enrico Balestreri, il Solo d’Archi Ensemble, il soprano Giada Citton e il mezzosoprano Silvia Vavassori. Il programma prevede due importanti brani orchestrali e, come culmine finale, il celeberrimo “Gloria“ del “Prete Rosso“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutta la magia di Vivaldi. Coro e archi per il ’Gloria’

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