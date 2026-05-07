Tutta la magia del Palio I progetti di Fondazione

Il Palio si prepara a tornare con i suoi tradizionali progetti promossi dalla fondazione organizzatrice. L’obiettivo è coinvolgere i numerosi sostenitori della manifestazione e mettere in evidenza le iniziative in programma. Viene annunciato un evento pensato per valorizzare la passione e il supporto dei partecipanti, con attività e proposte dedicate a chi segue da vicino questa tradizione. La manifestazione si avvicina, promettendo un’edizione ricca di appuntamenti.

Un evento pensato per dare spazio ai tanti sostenitori della manifestazione e per portare in primo piano due tra i tanti progetti che caratterizzano questa edizione del Palio: nella cornice del Dinner, a villa Jucker, si è svolta una serata, alla presenza delle contrade e delle autorità, dedicata ai partner e sponsor di Fondazione Palio, che nel 2026 hanno deciso di sostenere le attività legate all’850esimo anniversario della Battaglia di Legnano. Nata per organizzare il Palio e tutte le manifestazioni che ruotano intono all’ultima settimana di maggio, oggi la Fondazione si è trasformata in una realtà solida che unisce cultura, territorio e relazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutta la magia del Palio. I progetti di Fondazione Notizie correlate Leggi anche: La magia del cinema torna in piazza con il palio delle Contrade Comitato Amici del Palio. Banchetto nel Leocorno e i progetti per il futuroNel calendario contradaiolo è ormai un appuntamento ricorrente da molti anni: il banchetto del Comitato Amici del Palio, ospitato a turno dalle... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tutta la magia del Palio. I progetti di Fondazione; Tutta la magia delle Ville Medicee in un'app; Volo notturno per Los Angeles: tutta la magia della jet age nel trailer del film di John Travolta che sarà a Cannes; Beccalossi, la magia del numero 10. Tutta la magia del Natale da ammirare in anteprima a MilanoUn grande albero di Natale, un giardino incantato, un'installazione luminosa. Milano ha dato il via alla stagione delle Feste con un party esclusivo e una suggestiva cerimonia nel cuore del ... tgcom24.mediaset.it Arezzo Città del Natale Tutta la magia delle festeTorna ad Arezzo la Città del Natale, la rassegna annuale che dal 15 novembre al 6 gennaio interesserà il centro storico della città durante i fine settimana (dal giovedì alla domenica). Un evento ... quotidiano.net Al via in tutta l’Isola la campagna sanitaria per salvare 40mila ettari di boschi CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook Autoimpiego e Imprenditorialità femminile DAY. Raccontiamo assieme… tutta un’altra Storia, martedì 12 maggio 2026 x.com