La magia dell’opera col Coro Gazzotti

Il Coro Gazzotti ha portato in scena ‘Il viaggio musicale nella magia dell’opera’ con lo spettacolo intitolato ‘Non ti scordar di me’. L’evento ha coinvolto un pubblico di appassionati che ha assistito a un’esibizione dal vivo, caratterizzata da interpretazioni vocali e scene tratte dal repertorio operistico. La performance si è svolta in una location dedicata agli spettacoli dal vivo, con un cast composto da cantanti e musicisti.

Con ‘il viaggio musicale nella magia dell’opera’ dal titolo ‘ Non ti scordar di me ’, che vede protagonista il Coro Filarmonico di Modena Luigi Gazzotti diretto da Giulia Manicardi, prosegue la stagione teatrale 20252026 dell’ Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, curata da Ater Fondazione in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’appuntamento è per domani sera alle 21: ‘Non ti scordar di me’ si presenta come un concerto classico nella forma, durante il quale si alterneranno ad arie accompagnate dal coro, brani tra i più famosi del repertorio lirico della canzone italiana e napoletana, che sapranno coinvolgere il pubblico in un crescendo di melodie conosciute e accattivanti, con molteplici richiami alla bellezza degli anni passati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La magia dell’opera col Coro Gazzotti Articoli correlati Dietro le quinte dell’Idomeneo: coro, mimi, artigiani e musicisti. I protagonisti del mondo parallelo che danno vita all’opera di MozartBologna, 26 gennaio 2026 – A sovrastare tutto e tutti c’è lei, la grande maschera dorata di Agamennone, che affiora dalla penombra. Leggi anche: Sanremo 2026, al via la terza serata del Festival: Pausini canta col piccolo coro dell’Antoniano contro le guerre Aggiornamenti e notizie su Coro Gazzotti Discussioni sull' argomento La magia dell’opera col Coro Gazzotti; Con 'titolo Non ti scordar di me' prosegue la stagione dell'Auditorium Enzo Ferrari di Maranello curata da ATER; Con ‘titolo Non ti scordar di me’ prosegue la stagione dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello curata da ATER. La magia dell’opera col Coro GazzottiCon ‘il viaggio musicale nella magia dell’opera’ dal titolo ‘Non ti scordar di me’, che vede protagonista il Coro ... ilrestodelcarlino.it