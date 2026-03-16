Pd Cortona | La crisi dei negozi di vicinato riguarda anche il nostro territorio
Il Partito Democratico di Cortona ha dichiarato che la crisi dei negozi di vicinato interessa anche la loro zona, evidenziando che molte attività commerciali locali stanno affrontando difficoltà. La questione è stata sollevata in un comunicato ufficiale, senza specificare cause o analisi, limitandosi a sottolineare il problema che coinvolge il territorio senza ulteriori dettagli.
Arezzo, 16 marzo 2026 – Pd Cortona: “La crisi dei negozi di vicinato riguarda anche il nostro territorio. Meoni chiarisca quali misure intende adottare” I dati sulla crisi del commercio diffusi a livello nazionale sono estremamente preoccupanti: in Italia chiudono quasi due negozi ogni ora e solo nel 2025 hanno cessato l’attività circa 17 mila esercizi commerciali, pari a 46 al giorno. Si tratta di numeri che descrivono una difficoltà ormai strutturale per il commercio di prossimità e che non possono lasciare indifferenti nemmeno i territori come il nostro. Anche a Cortona e nelle sue frazioni negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva riduzione delle attività commerciali di vicinato, con conseguenze non solo economiche ma anche sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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