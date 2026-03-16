Il Partito Democratico di Cortona ha dichiarato che la crisi dei negozi di vicinato interessa anche la loro zona, evidenziando che molte attività commerciali locali stanno affrontando difficoltà. La questione è stata sollevata in un comunicato ufficiale, senza specificare cause o analisi, limitandosi a sottolineare il problema che coinvolge il territorio senza ulteriori dettagli.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Pd Cortona: “La crisi dei negozi di vicinato riguarda anche il nostro territorio. Meoni chiarisca quali misure intende adottare” I dati sulla crisi del commercio diffusi a livello nazionale sono estremamente preoccupanti: in Italia chiudono quasi due negozi ogni ora e solo nel 2025 hanno cessato l’attività circa 17 mila esercizi commerciali, pari a 46 al giorno. Si tratta di numeri che descrivono una difficoltà ormai strutturale per il commercio di prossimità e che non possono lasciare indifferenti nemmeno i territori come il nostro. Anche a Cortona e nelle sue frazioni negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva riduzione delle attività commerciali di vicinato, con conseguenze non solo economiche ma anche sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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