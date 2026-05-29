MILANO – Esce venerdì 5 giugno “Io tu lei lui” (Daleth under exclusive license to M.A.S.T.Believe), il nuovo singolo estivo di Michele Bravi. Il brano sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Una commedia degli equivoci in chiave pop dove i protagonisti non sono coordinate fisse, ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell’amore e dei suoi desideri. Il risultato è un pezzo che balla, ma lo fa zoppicando: un ritmo che trascina e inciampa, come nelle scene finali di una festa che continua senza sosta, mentre la musica non si ferma e la macchina da presa arretra lentamente, lasciando addosso la sensazione di aver intravisto qualcosa di troppo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Michele Bravi, esce venerdì 5 giugno il nuovo singolo “Io tu lei lui”

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