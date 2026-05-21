Cairo carica il Torino verso il derby | Vincere contro la Juve sarebbe il più bel regalo che mi si potrebbe fare
Il presidente del Torino ha espresso entusiasmo in vista del derby di domenica sera, sottolineando come una vittoria contro la Juventus rappresenterebbe un risultato molto significativo. Ha dichiarato che questa vittoria sarebbe il regalo più bello che si possa ricevere, stimolando la squadra con queste parole. Le sue affermazioni sono state rilasciate in un'occasione pubblica, senza ulteriori dettagli sui piani o le strategie future della società. La partita si avvicina e l’attenzione si concentra su questa sfida tra i due club.
di Luca Fioretti Cairo carica il Torino verso il derby in programma domenica sera: di seguito le dichiarazioni del presidente del Torino. Il clima attorno al derby della Mole si scalda notevolmente con le ultime dichiarazioni dei protagonisti. In vista della stracittadina torinese di domenica sera, decisiva per il cammino europeo dei bianconeri, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 durante la trasmissione “Un giorno da Pecora”. Il numero uno granata ha espresso chiaramente il suo desiderio per la super sfida contro la Juventus, affrontando anche il tema legato alla corsa per l’Europa della squadra guidata da Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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