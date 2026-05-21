Cairo carica il Torino verso il derby | Vincere contro la Juve sarebbe il più bel regalo che mi si potrebbe fare

Il presidente del Torino ha espresso entusiasmo in vista del derby di domenica sera, sottolineando come una vittoria contro la Juventus rappresenterebbe un risultato molto significativo. Ha dichiarato che questa vittoria sarebbe il regalo più bello che si possa ricevere, stimolando la squadra con queste parole. Le sue affermazioni sono state rilasciate in un'occasione pubblica, senza ulteriori dettagli sui piani o le strategie future della società. La partita si avvicina e l’attenzione si concentra su questa sfida tra i due club.

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