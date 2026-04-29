Paolo De Ceglie, ex calciatore, ha conquistato il titolo di campione di Prima Categoria con la squadra di Aosta, a cinque anni dal ritiro. L’atleta ha dichiarato che questa vittoria rappresenta un regalo per suo padre. La squadra di Aosta ha ottenuto la promozione, secondo quanto riportato da TS. La vittoria è stata ufficializzata nelle ultime ore e segue un percorso di successo nel campionato regionale.

2026-04-28 21:28:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: Paolo De Ceglie, a 5 anni dal ritiro, ha appena vinto il campionato di Prima Categoria con l’ Aosta. L’ex terzino di Juventus, Genoa e Parma ha raggiunto un incredibile successo. Il club valdostano, guidato dal Presidente e Allenatore Giulio De Ceglie (padre di Paolo) ha vinto con un punto di vantaggio sul Gaglianico, staccando il Pass per la Promozione e Paolo si è rimesso in gioco a 39 anni, segnando anche alcuni gol decisivi. L’ex giocatore bianconero ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di SerieD24.com, dove si è soffermato anche sulla squadra guidata da Luciano Spalletti e sulla presenza di Giorgio Chiellini in società.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Favola De Ceglie, raggiunta la promozione con l’Aosta: “È un regalo a mio padre”. E sulla Juve…

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