Un confronto tra l’ex presidente e il Papa ha attirato l’attenzione sui temi nucleari e sulle posizioni di entrambi riguardo all’Iran. L’ex presidente ha dichiarato pubblicamente che il messaggio rivolto al Papa è chiaro: l’Iran non deve ottenere l’arma nucleare. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussione sulle politiche internazionali e sulla sicurezza globale.

“ Il mio messaggio per il Papa è molto semplice, sia che questo lo renda felice o meno: l’Iran non può avere arma nucleare. Lui sembra dire che possono e io dico di no, perché altrimenti il mondo intero sarebbe in ostaggio”. E’ la risposta di Donald Trump a un giornalista che chiedeva quale messaggio il presidente americano intenda fare arrivare al pontefice attraverso il segretario di Stato Marco Rubio, in vista dell’incontro in Vaticano. Domani Rubio in Vaticano da Leone. Domani il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso in Vaticano per un colloquio con Papa Leone XIV. “L’incontro di domani col Segretario di Stato Usa, Marco Rubio? Ascolteremo, l’iniziativa è partita da loro.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump contro il Papa: “Mio messaggio semplice, Iran non può avere l’arma nucleare”

Guardians of the Revolution: Iran's Shadow Army

Notizie correlate

Donald Trump contro Papa Leone XIV, "mette in pericolo cattolici, accetta che l'Iran abbia arma nucleare"Donald Trump ha accusato Papa Leone XIV di favorire le ambizioni nucleari dell’Iran e di minacciare la sicurezza dei fedeli cattolici.

Iran, Trump: "Non consentirò mai a Teheran di avere arma nucleare"“Preferirei risolvere il problema attraverso la diplomazia, ma una cosa è certa: non consentirò mai allo sponsor numero uno del terrorismo di avere...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il nuovo attacco di Trump e la risposta del Papa: Chi mi critica lo faccia con la verità; Trump contro il Papa, di nuovo; Trump al Papa: Sta mettendo a rischio cattolici. Papa: Annuncio la pace, chi vuole mi critichi; Pericoloso per i cattolici: Trump alza lo scontro con Papa Leone XIV.

Trump torna all'attacco del Papa. Leone: 'La mia missione è il Vangelo'Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Alla vigilia del viaggio a Roma del suo segretario di Stato, Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV complicando ulteriormente la già spinosa ... ansa.it

Trump attacca ancora il Papa: scontro con il Vaticano, tensioni con Meloni e rischio per la missione di RubioDonald Trump ancora senza freni contro Papa Leone XIV. Il presidente statunitense torna ad attaccare il pontefice a pochi giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio. Il Papa ... tg.la7.it

MEDIO ORIENTE | Donald Trump prosegue nella ricerca della formula magica che gli assicuri la vittoria in Iran pur continuando a dichiarare di averla già ottenuta. Entrato in guerra senza piani, vuole chiudere per evitare un altro Vietnam #ANSA - facebook.com facebook

Iran e Stati Uniti, mai così vicini alla pace, Teheran all'esame del memorandum inviato da Trump x.com