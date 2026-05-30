All'inizio della settimana, l'amministrazione americana affermava che l'Iran stava per capitolare, ma ieri si sono aperti negoziati su una possibile revoca del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati e un piano di investimenti da 300 miliardi di dollari. Le discussioni tra le parti riguardano una possibile via d’uscita dalla crisi, con incontri che si sono intensificati nel corso dei giorni. Le trattative sono in corso senza comunicati ufficiali sui risultati.

All’inizio della settimana, l’amministrazione Trump parlava di un Iran prossimo alla capitolazione. Ieri invece stava discutendo la progressiva revoca del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati e persino un piano internazionale di investimenti da trecento miliardi di dollari. Sembra il solito circo messo in piedi da Donald Trump e i suoi. L’ennesimo cambio di postura, ormai sempre più rapsodici e imprevedibili, che racconta molto dello stato della guerra e forse ancora di più dello stato dei negoziati. Non è un’esagerazione. Martedì il segretario della Difesa – pardon, della Guerra – Pete Hegseth, sosteneva che l’economia iraniana fosse «in ginocchio», che la marina di Teheran sarebbe stata spazzata via e che «nessuna petroliera iraniana al mondo fosse più al sicuro». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump sta discutendo con l’Iran una costosissima via d’uscita dalla guerra (forse)

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Trump annuncia unarmada Usa verso lIran e rivendica stop alle esecuzioni

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