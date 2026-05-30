Perché Trump non ha ancora firmato l’accordo con l’Iran? Dallo Stretto di Hormuz al nucleare | i punti dell’intesa e i nodi da sciogliere

Al momento, non ci sono state decisioni definitive da parte dell’amministrazione statunitense riguardo all’accordo con l’Iran. Dopo oltre due giorni di discussioni, non si è arrivati a una firma ufficiale. Il negoziato riguarda principalmente questioni legate allo Stretto di Hormuz e al programma nucleare iraniano. Non sono stati comunicati dettagli sui punti ancora da chiarire o sui motivi specifici del ritardo nella firma.

Nessuna decisione definitiva sull’Iran, almeno per ora. Dopo o ltre due di confronto nella Situation Room, convocata ieri alla Casa bianca, il presidente americano Donald Trump non ha ancora sciolto le riserve sull’adesione al memorandum d’intesa noto come “Dichiarazione di Islamabad”, il documento negoziato nelle ultime settimane tra Stati Uniti e Iran con la mediazione del Pakistan e il supporto del Qatar. «Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l’America e rispetterà le linee rosse», è il post su X della corrispondete della Cnn alla Casa Bianca. Dopo la diffusione della bozza dell’accordo da parte... 🔗 Leggi su Open.online

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Trump annuncia: L'accordo con l'Iran sarà firmato il 21 aprile in Pakistan

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