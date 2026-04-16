Catania Casasola out | il report medico

Il Catania ha pubblicato un report medico riguardante il calciatore Tiago Casasola, che si è infortunato durante una sessione di allenamento la settimana scorsa. Secondo il comunicato, l’atleta ha riportato un problema muscolare. Al momento non sono stati forniti dettagli sulla gravità dell’infortunio né sui tempi di recupero. La squadra continuerà a seguire l’evoluzione della situazione e a monitorare le condizioni del giocatore.

Il Catania, diramando il report medico, ha reso noto che il calciatore Tiago Casasola, durante un allenamento svolto la settimana scorsa, ha riportato un infortunio di natura muscolare.Gli accertamenti diagnostici completati nei giorni successivi hanno evidenziato una lesione al retto femorale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it I Malavoglia di Giovanni Verga | Audiolibro Completo - Parte 1 di 2 Notizie correlate Catania, Di Tacchio fermo ai box: ecco il report medicoIl Catania rende noto che, a seguito di un trauma riportato nel corso dell’allenamento svolto sabato 24 gennaio, Francesco Di Tacchio ha subito... Catania, allenamento a porte aperte e report medicoC’erano circa tremila cuori rossazzurri ieri sugli spalti del Massimino, trasformato per un pomeriggio in una fucina di entusiasmo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Verso Crotone-Catania, le probabili formazioni: squalificati Casasola e Jimenez. Recuperato Forte; Il Picerno espugna il Massimino. Battuto 1-2 il Catania; Serie C, il Catania ospite del Crotone allo stadio Ezio Scida; Crotone-Catania: Casasola e Jimenez out per squalifica. Catania, Casasola out: il report medicoIl Catania, diramando il report medico, ha reso noto che il calciatore Tiago Casasola, durante un allenamento svolto la settimana scorsa, ha riportato un infortunio di natura muscolare. cataniatoday.it Il Catania perde Casasola: infortunio muscolare in allenamentoCATANIA - Tegola per il Catania che perde uno dei suoi pilastri. Il club rende noto che il calciatore Tiago Casasola, durante un allenamento svolto la ... newsicilia.it Catania Football Club rende noto che il calciatore Tiago Casasola, durante un allenamento svolto la settimana scorsa, ha riportato un infortunio di natura muscolare. Gli accertamenti diagnostici completati nei giorni successi - facebook.com facebook #Calcio, serie C. Il @Catania richiama in panchina Mimmo Toscano. La stagione di Viali in rossazzurro si è conclusa. Ora toccherà alla squadra difendere il secondo posto in classifica a due gare dai play-off @TgrRai #IoSeguoTgr x.com