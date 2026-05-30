I medici hanno sottoposto l’ex presidente a 22 esami alla Casa Bianca, tra cui analisi cardiologiche e di laboratorio. È stato rilevato un aumento di 6 kg rispetto all’ultima visita. I risultati mostrano che la salute generale è ottimale, ma i medici hanno evidenziato la necessità di monitorare il peso. Nessuna altra anomalia significativa è stata riscontrata nei test condotti.

? Punti chiave Quali esami specifici hanno eseguito i 22 specialisti su Trump?. Perché i medici hanno segnalato un aumento di 6 kg?. Come influirà la nuova dieta sulla capacità decisionale del presidente?. Quali rischi sanitari emergono dai test cardiaci e oncologici effettuati?.? In Breve Esami condotti martedì presso il Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda.. Equipe di 22 specialisti ha eseguito tomografie e screening oncologici approfonditi.. Peso rilevato di 108 kg con incremento di 6 kg rispetto ad aprile 2025.. Medici raccomandano dieta e attività fisica per gestire l'aumento ponderale registrato.. Il medico della Casa Bianca ha comunicato venerdì sera l’esito dei controlli semestrali effettuati da Donald Trump, confermando che il presidente americano mantiene una salute ottimale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump, esami alla Casa Bianca: salute ottimale e allerta sul peso

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Donald Trump, 79, Clears MRI: White House Doctor Confirms Excellent Health | 4K | News18 | N18G

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