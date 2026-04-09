Salute della donna | alla casa di cura Candela visite ed esami gratuiti per l’H open week
Dal 22 al 29 aprile, la Casa di Cura Candela di Palermo offre visite ed esami gratuiti dedicati alla salute della donna. L’iniziativa fa parte dell’(H) Open Week, promossa dalla Fondazione Onda Ets, in occasione dell’undicesima giornata nazionale dedicata a questo tema. L’evento coinvolge vari specialisti e strutture, con l’obiettivo di sensibilizzare l’importanza di controlli e prevenzione.
Dal 22 al 29 aprile la Casa di Cura Candela di Palermo aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets in occasione dell’undicesima giornata nazionale dedicata al tema. Per l’intera settimana, la struttura offrirà alle pazienti un programma di servizi gratuiti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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