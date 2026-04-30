Dopo la visita alla Casa Bianca, il presidente uscente ha rivolto un saluto a re Carlo e alla regina Camilla, affermando ai giornalisti che il Paese ha bisogno di più persone come loro. Trump e la sua consorte hanno assistito al commiato ufficiale, e poco dopo hanno parlato con i giornalisti presenti, commentando il loro incontro. L'evento si è concluso con i saluti finali tra i rappresentanti delle due nazioni.

“Abbiamo bisogno di più persone così nel nostro Paese”. Lo ha detto Donald Trump rivolto ai giornalisti, poco dopo il commiato ufficiale alla Casa Bianca per re Carlo e la regina Camilla. La coppia reale, che ieri ha visitato New York, è ora diretta in Virginia per un evento celebrativo dei 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza. Trump e la first lady Melania hanno salutato gi ospiti reali dal South Portico della Casa Bianca.”Godetevi la Virginia”, ha affermato Melania Trump rivolta ai reali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Trump e Melania salutano Carlo e Camilla alla fine della visita alla Casa Bianca

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