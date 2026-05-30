Dopo circa due ore nella Situation Room, il presidente degli Stati Uniti non ha ancora firmato l’accordo con l’Iran. Durante la riunione, non è stata annunciata alcuna decisione ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sui prossimi passi o sulle eventuali condizioni per la firma. La Casa Bianca non ha comunicato ulteriori aggiornamenti al riguardo.

Il presidente americano, Donald Trump, non ha ancora preso una decisione definitiva sul possibile accordo con l’Iran, nonostante una lunga riunione durata circa due ore nella Situation Room della Casa Bianca. Lo ha riferito al New York Times un alto funzionario dell’amministrazione Usa, parlando a condizione di anonimato. Secondo la fonte, l’amministrazione ritiene che un’intesa con Teheran sia vicina, ma rimangano ancora alcune questioni delicate da risolvere prima del via libera finale del presidente. Restano ancora aperti alcuni dossier particolarmente sensibili, che potrebbero essere rinviati a una fase successiva dei negoziati. Secondo... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump, dopo due ore nella Situation Room della Casa Bianca, non ha ancora firmato l’accordo con l’Iran

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Trumps latest take on deal negotiations between the US and Iran

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La riunione nella Situation Room si è conclusa ed è durata circa due ore. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. Lo scrive i x.com

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