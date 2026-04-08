Una riunione nella Situation Room ha coinvolto il presidente e il primo ministro, mentre la Cia ha sollevato alcuni dubbi sulla strategia adottata. Si attende ancora di conoscere l’evoluzione del cessate il fuoco di due settimane in Iran, annunciato da Trump e accettato da Israele e dai pasdaran. Sono emersi nuovi dettagli riguardo alle decisioni prese in questa fase di tensione con Teheran.

Mentre si attende di capire se e quanto reggerà il cessate il fuoco di due settimane in Iran annunciato da Donald Trump e accettato da Israele e dai pasdaran, emergono nuovi dettagli su come si sia arrivati alla resa dei conti con Teheran. Le indiscrezioni, contenute in un libro in uscita a giugno (“Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump”) scritto dai giornalisti del New York Times Maggie Haberman e Jonathan Swan, sono state anticipate in esclusiva dallo stesso quotidiano della Grande Mela e fanno luce su come il 47esimo presidente americano abbia deciso di condurre la sua amministrazione e gli Stati Uniti sul sentiero di un confronto militare che dal 28 febbraio ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La riunione nella Situation Room con Netanyahu e i dubbi della Cia: così Trump ha deciso sull’Iran

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