Donald Trump ha rivolto un nuovo attacco a Papa Leone XIV, affermando che qualcuno dovrebbe informarlo sul numero di vittime innocenti causate dall’Iran, che secondo lui sarebbe di 42.000. La sua dichiarazione arriva poco dopo aver dichiarato in un’intervista a Fox News che la guerra in Iran sarebbe “quasi finita”. Nessuna ulteriore spiegazione o dettaglio è stato fornito riguardo alle sue affermazioni.

Nuovo giorno e nuovo attacco di Donald Trump contro Papa Leone XIV. Poco dopo aver promesso in un’intervista a Fox News che la guerra in Iran è “quasi finita”, il presidente degli Stati Uniti ha voluto ricordare al pontefice il presunto numero di morti causati dal regime iraniano. “Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi – ha scritto sul suo social Truth – e che per l’Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l’attenzione. L’AMERICA È TORNATA!”. Numeri alla mano però anche le bombe degli Stati Uniti non hanno fatto sconti a nessuno, nemmeno ai civili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca di nuovo Papa Leone: “Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42mila innocenti”

Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone, "qualcuno gli dica che ha ucciso 42 mila innocenti in Iran"Il presidente americano Donald Trump ha affermato che la guerra in Iran “è quasi finita”, intanto è tornato ad attaccare Papa Leone XIV sul suo...

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