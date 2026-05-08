Donald Trump manda un messaggio a Papa Leone XIV attraverso Rubio l' Iran non può avere l' arma nucleare

Un messaggio di Donald Trump è stato trasmesso attraverso Marco Rubio al Papa Leone XIV, in cui si afferma che l'Iran non può possedere armi nucleari. L'incontro tra il Pontefice e il senatore statunitense si è svolto nel Vaticano, e il testo del messaggio è stato reso noto nelle ultime ore. La comunicazione riguarda la posizione degli Stati Uniti sulla proliferazione nucleare nella regione.

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Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV, in una missione diplomatica per ricucire i rapporti con il Vaticano dopo le ripetute bordate di Donald Trump contro il Pontefice. Nel corso dell’incontro c’è stato uno “scambio di vedute” sulla situazione internazionale, in particolare in Medio Oriente. Secondo quanto detto dallo stesso presidente Usa, Rubio ha trasmesso al Papa il messaggio che l’Iran non può avere armi nucleari. Trump al Papa: "L'Iran non può avere armi nucleari" Donald Trump contro Leone XIV L'incontro tra Marco Rubio e Papa Leone XIV Trump al Papa: “L’Iran non può avere armi nucleari” Uno dei messaggi che Donald Trump vuole inviare al Papa è: “L’Iran non può avere armi nucleari”.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donald Trump manda un messaggio a Papa Leone XIV attraverso Rubio, "l'Iran non può avere l'arma nucleare" Notizie correlate Donald Trump contro Papa Leone XIV, "mette in pericolo cattolici, accetta che l'Iran abbia arma nucleare"Donald Trump ha accusato Papa Leone XIV di favorire le ambizioni nucleari dell’Iran e di minacciare la sicurezza dei fedeli cattolici. Trump contro il Papa: “Mio messaggio semplice, Iran non può avere l’arma nucleare”“Il mio messaggio per il Papa è molto semplice, sia che questo lo renda felice o meno: l’Iran non può avere arma nucleare. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Donald Trump andrà in Cina portandosi dietro una montagna di problemi (e di debiti); Il nuovo attacco di Trump e la risposta del Papa: Chi mi critica lo faccia con la verità; Putin telefona Trump: No all’invasione di terra in Iran, sull’uranio ti posso aiutare; Donald Trump, nuovi attacchi contro Papa Leone a pochi giorni dalla visita di Rubio in Vaticano. Donald Trump manda un messaggio a Papa Leone XIV attraverso Rubio, l'Iran non può avere l'arma nucleareIn Vaticano l'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, questo il messaggio inviato da Donald Trump: L'Iran non può avere armi nucleari ... virgilio.it Trump contro il Papa: «Danneggia i cattolici. L’Iran non ha chance»Washington manda Marco Rubio a Roma a ricucire, e Donald Trump riapre la ferita. A ridosso dell'incontro del Segretario di Stato con Papa Leone XIV, fissato per domani al Palazzo ... ilgazzettino.it Questa mattina la premier Giorgia Meloni (e poi il ministro degli Esteri Antonio Tajani) incontra il segretario di Stato americano Marco Rubio per provare a ricucire dopo lo scontro con Donald Trump delle ultime settimane. Di Giacomo Salvini - facebook.com facebook I #dazi del 10% imposti da #DonaldTrump in febbraio sono illegali. Lo ha stabilito la #Corte per il commercio americana, sottolineando che le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto r x.com