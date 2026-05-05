Il presidente Donald Trump ha criticato il Papa Leone XIV riguardo alla gestione della crisi con l'Iran, accusandolo di mettere in pericolo i cattolici. Secondo Trump, il Papa avrebbe accettato la possibilità che l'Iran possieda armi nucleari, posizione che il presidente degli Stati Uniti considera rischiosa. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra i due leader su questioni di politica internazionale e sicurezza.

Donald Trump ha accusato Papa Leone XIV di favorire le ambizioni nucleari dell’Iran e di minacciare la sicurezza dei fedeli cattolici. L’attacco è avvenuto prima dell’incontro tra il Segretario di Stato Marco Rubio e il Pontefice, volto a normalizzare i rapporti istituzionali tra Washington e il Vaticano. La Santa Sede continua a mantenere una linea contraria al riarmo. L'attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV I rapporti tra Casa Bianca e Vaticano La risposta di Parolin La crisi in Iran e la minaccia nucleare L’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV Il presidente statunitense Donald Trump ha rivolto nuove critiche a Papa Leone XIV nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione Salem News Channel.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump contro Papa Leone XIV, "mette in pericolo cattolici, accetta che l'Iran abbia arma nucleare"

Trump contro papa Leone XIV. Il nuovo conflitto tra Impero e Papato

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