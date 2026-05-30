Dopo più di due ore di riunione nella Casa Bianca, non è stato ancora raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran. La Cnn riferisce che il presidente statunitense accetterà un accordo solo se rispetterà le sue linee rosse e sarà considerato vantaggioso per l'America. Al momento, non ci sono novità sui dettagli o sui prossimi passi.

Ancora nulla di fatto tra Washington e Teheran. "Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America", fa sapere la Cnn al termine di oltre due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca, con Trump riunito coi suoi più stretti consiglieri. E il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth avverte: "Gli Usa capaci di riprendere la guerra, l'Iran non avrà armi nucleari". Ma cos'è che ha fermato Trump dall'accendere la luce verde sul memorandum of understanding, la "Dichiarazione di Islamabad", raggiunto dai suoi negoziatori? Pare ci siano ancora alcuni temi aperti, tra cui lo sblocco dei fondi iraniani congelati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump accetterà l'accordo con l'Iran solo se rispetterà le sue linee rosse

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Trump apre all'accordo con l'Iran - 1mattina News 07/05/2026

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Donald Trump ha nuovamente minacciato l’Iran, dicendo che gli Stati Uniti potrebbero infliggere un duro colpo se Teheran non accetterà rapidamente concessioni significative per raggiungere un accordo sul conflitto in Medio Oriente. @CostanzaSpocci x.com

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