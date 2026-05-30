Iran la guerra in diretta | Casa Bianca | Trump accetterà accordo con Teheran solo se rispetterà le sue linee rosse

Notizia in breve

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che non accetterà un accordo con l’Iran a meno che Teheran non rispetti le sue linee rosse. La dichiarazione è giunta dopo una riunione nella sede di comando della Casa Bianca. La comunicazione si riferisce alle condizioni che devono essere soddisfatte per proseguire i negoziati sul rapporto tra i due paesi. La Casa Bianca ha reso noto che la posizione rimane ferma in attesa di segnali da Teheran.