Iran la guerra in diretta | Casa Bianca | Trump accetterà accordo con Teheran solo se rispetterà le sue linee rosse
Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che non accetterà un accordo con l’Iran a meno che Teheran non rispetti le sue linee rosse. La dichiarazione è giunta dopo una riunione nella sede di comando della Casa Bianca. La comunicazione si riferisce alle condizioni che devono essere soddisfatte per proseguire i negoziati sul rapporto tra i due paesi. La Casa Bianca ha reso noto che la posizione rimane ferma in attesa di segnali da Teheran.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi, sabato 30 maggio: dopo la riunione convocata da Trump nella Situation Room, la Casa Bianca ha dichiarato che il presidente "accetterà accordo con Teheran solo se rispetterà le sue linee rosse". Hegseth: "Capaci di riprendere la guerra, l'Iran non avrà armi nucleari". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra in Iran, Trump: Abbiamo la capacità di continuare per più di quattro settimane
Notizie e thread social correlati
Trump accetterà l'accordo con Iran solo se rispetterà le sue linee rosseTrump ha affermato che accetterà un accordo con l'Iran solo se rispetterà le sue linee rosse.
Guerra in Medio Oriente, le news. Accordo in stallo, fumata nera sul nucleare: “Trump accetterà solo se verranno rispettate le linee rosse”L'ex presidente statunitense ha dichiarato che accetterà un accordo solo se saranno rispettate le linee rosse, in particolare il divieto di armamenti...
Temi più discussi: Nuovo raid Usa sull’Iran, la Casa Bianca boccia una bozza di accordo di Teheran; Guerra in Iran, la diretta | La Casa Bianca smentisce la tv iraniana: non c’è una bozza di accordo; Spunta una bozza d’accordo, ma la Casa bianca smentise; Nuove minacce di guerra Iran-Usa, la Casa Bianca avverte Teheran: Punizione militare senza precedenti · LaC News24.
Trump parla dell'Iran e della guerra nucleare a un evento alla Casa Bianca per bambini | Late Night with Seth Meyers reddit
la Repubblica. . Durante la riunione del suo gabinetto di governo alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha fatto il punto sui negoziati con l'Iran. Vogliono un accordo, ma non siamo ancora soddisfatti, ha detto Trump, ribadendo che Teheran non può facebook
Nuova proposta dell’Iran agli Usa: lunga tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione (non la fine) del programma di arricchimento dell’uranio. La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente: non rappresenta un miglioramen x.com
Iran, la Casa Bianca: Trump accetterà l'accordo solo se rispetterà le linee rosseAncora nessuna decisione dopo riunione nella situation room. Hegseth: Capaci di riprendere la guerra, l'Iran non avrà armi nucleari. Wsj: decine di attacchi ... lastampa.it
Guerra in Iran, Casa Bianca, Trump senza freni sull’Oman: Se non accetta li faremo saltare in ariaLa trattativa tra Stati Uniti e Iran resta appesa allo Stretto di Hormuz. La tv di Stato iraniana ha diffuso una presunta bozza di memorandum che prevede la ... thesocialpost.it