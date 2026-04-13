Usa-Iran le 5 linee rosse di Trump | ecco perché i negoziati sono falliti

I negoziati tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi senza accordo a Islamabad, principalmente a causa del rifiuto di Teheran di accettare le cinque linee rosse poste da Washington. La questione non si limita al programma nucleare, ma comprende anche altri aspetti che hanno impedito il raggiungimento di un'intesa. La mancata intesa riflette le tensioni tra le due parti e le divergenze sulle condizioni poste da entrambe le nazioni.

(Adnkronos) – Non solo il programma nucleare. I negoziati tra Stati Uniti e Iran sono falliti a Islamabad perché Teheran rifiuta di accettare le dure "linee rosse" poste da Washington. Oltre all'arricchimento dell’uranio, gli Usa chiedono lo smantellamento degli impianti nucleari, il recupero di 440 kg di uranio arricchito al 60% e la fine del sostegno ai proxy regionali. Donald Trump risponde annunciando il blocco navale dello Stretto di Hormuz. "L'Iran non è disponibile a rinunciare alle sue ambizioni nucleari, che è l'unica cosa che conta", la sintesi del presidente americano dopo la fumata nera nelle trattative andate in scena a Islamabad.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Usa-Iran: perché sono falliti i negoziatiSecondo Vance, già partito dal Pakistan «non c'è la promessa da parte dell'Iran di abbandonare definitivamente l'arma nucleare». Leggi anche: Falliti i negoziati Usa-Iran, Vance lascia il Pakistan: “Nessuna promessa sul nucleare”. Iran: “Le richieste di Washington sono irragionevoli” Leavitt, portavoce della Casa Bianca: Trump ha attaccato l'Iran perché aveva un presentimento