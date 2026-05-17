Trump minaccia l’Iran | Non rimarrà nulla se non accetterà un accordo

Da thesocialpost.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti e l’Iran sono tornati a scambiarsi dichiarazioni dure, con il presidente americano che ha affermato che nulla rimarrà se l’Iran non accetterà un accordo. La vicenda riguarda il dossier nucleare e le tensioni tra le due nazioni si sono intensificate nelle ultime settimane. Le dichiarazioni di Trump sono arrivate in un momento di crescente preoccupazione internazionale, mentre i colloqui diplomatici sono ancora in corso. La situazione rimane al centro dell’attenzione delle autorità mondiali.

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Nuova escalation verbale tra Stati Uniti e Iran, con il presidente americano Donald Trump che torna ad alzare i toni sul dossier internazionale più delicato delle ultime settimane. In un messaggio pubblicato su Truth, il leader della Casa Bianca ha rivolto un duro avvertimento a Teheran, sostenendo che “non rimarrà nulla” del Paese nel caso in cui non venga raggiunta un’intesa. Le parole di Trump arrivano in un momento di forte tensione diplomatica e militare nell’area mediorientale, mentre continuano le pressioni internazionali legate ai negoziati e alla stabilità regionale. Il presidente statunitense ha scelto ancora una volta i social per lanciare il suo messaggio, con toni che hanno immediatamente attirato l’attenzione della comunità internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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