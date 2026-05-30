Due giovani sono stati arrestati in carcere dopo aver truffato anziani con la tecnica del finto carabiniere. La truffa è stata fermata dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Sondrio, con la collaborazione delle stazioni di Berbenno, Chiesa in Valmalenco, Ponte in Valtellina e Tirano. I militari hanno intercettato i sospetti e arrestato i due uomini prima che potessero colpire ulteriori vittime.

La truffa del finto carabiniere sventata dai carabinieri - veri - del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sondrio insieme ai colleghi della Stazione di Berbenno e in collaborazione con quelli delle Stazioni di Chiesa in Valmalenco, Ponte in Valtellina e della Compagnia di Tirano. La brillante operazione è stata messa a segno nel primo pomeriggio di giovedì, quando nell’auto intercettata e bloccata dai militari dell’Arma lungo la Statale 38 in zona Trippi, tra i Comuni di Montagna in Valtellina e Sondrio, sono stati trovati diversi monili, tra cui bracciali, catenine ed orecchini e 500 euro in contanti. Poiché dagli accertamenti effettuati è subito emerso che i preziosi e il denaro erano il provento di due truffe consumate nelle ore precedenti, una a Chiesa e la seconda a Villa di Tirano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffano anziani. Due giovani in carcere

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