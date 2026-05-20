Due anziani sono stati vittime di una truffa messa in atto da due uomini che si sono spacciati per carabinieri. Dopo averli avvicinati, i truffatori sono riusciti a portare via denaro e gioielli per circa 60.000 euro. La scena si è svolta in autostrada, dove i due presunti ufficiali sono stati fermati dalle forze dell’ordine. I malviventi sono stati arrestati e trovati con l’auto carica di oggetti e denaro rubato.

Usando il trucco del finto Carabiniere avevano truffato una coppia di anziani ferraresi, portandosi via denaro e gioielli per un valore complessivo che si aggira sui 60mila euro. La polizia stradale di Bologna li ha però fermati per un controllo al casello di Casalecchio di Reno dell’autostrada A1 nel primo pomeriggio di sabato, e grazie alla perquisizione dell’auto su cui viaggiavano ha trovato la refurtiva e li ha arrestati. A finire in manette, fa sapere la questura bolognese, sono stati due uomini di 41 e 38 anni, originari della provincia di Napoli. Quando la pattuglia della Polstrada li ha fermati, i due "sono apparsi subito irrequieti", e quando gli agenti hanno accertato che "non erano in possesso del contratto di noleggio per il veicolo", sono stati accompagnati negli uffici di polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffano due anziani e nascondono in auto gioielli per 60mila euro. Fermati in autostrada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¡Renació! Ella pensó que él rogaría de rodillas, pero él se fue sin mirar atrás!

Sullo stesso argomento

Bologna, truffano anziani fingendosi carabinieri e portano via 60mila euroBologna, 19 maggio 2026 – In meno di 12 ore la polizia stradale di Bologna è riuscita a bloccare due presunti truffatori e a restituire a una coppia...

Truffano una donna ma vengono fermati in auto con gioielli e contantiDecisivo per i malviventi un errore per rintracciare la vittima, un'anziana di Aprilia.

Truffa del finto finanziere ad anziani di Montecarotto, due arrestati. I carabinieri bloccano fratello e sorella in fuga e recuperano refurtiva per 3mila euro #ANSA x.com

Bologna, truffano anziani fingendosi carabinieri e portano via 60mila euroIl bottino prevedeva gioielli e contanti, sottratti a una coppia della provincia di Ferrara. La polizia stradale ha fermato un’auto al casello di Casalecchio e interrotto la fuga dei due uomini di 41 ... ilrestodelcarlino.it

Truffano anziana e la derubano di 15mila euro in gioielli, due arrestiL’anziana, residente a Palo del Colle, avrebbe ricevuto una telefonata da un giovane che si è spacciato per un pronipote ... rainews.it