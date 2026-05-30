La Corte d’Appello di Napoli ha prosciolto un uomo di 54 anni, residente a Sant’Agata de’ Goti, dall’accusa di truffa e ricettazione di assegni bancari. La decisione riguarda il procedimento legale avviato contro di lui, concluso con il suo assolvimento. La sentenza è stata emessa in seguito al processo di secondo grado. Non sono state riportate ulteriori motivazioni o dettagli sul caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte d’Appello di Napoli ha emesso sentenza di proscioglimento nei confronti di un uomo di 54 anni residente a Sant’Agata de’ Goti, imputato per truffa e ricettazione di assegni bancari. L’uomo, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci, era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Benevento alla pena di due anni di reclusione. La vicenda giudiziaria è approdata successivamente davanti ai giudici della Corte d’Appello di Napoli che, al termine del procedimento, hanno pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti del santagatese. Con la decisione della Corte d’Appello viene dunque ribaltato l’esito del giudizio di primo grado emesso dal Tribunale sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffa e ricettazione di assegni, assolto in Appello 54enne sannita

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