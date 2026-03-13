La Corte di Appello di Napoli ha deciso di prosciogliere un uomo di 58 anni di Benevento, precedentemente condannato per ricettazione aggravata e truffa. La decisione arriva dopo aver rivisto il procedimento e la sentenza di primo grado, ribaltando così la condanna precedente. La vicenda riguarda l’accusa di aver commesso reati legati a ricettazione e truffa.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Corte di Appello di Napoli ribalta la sentenza di primo grado e proscioglie un 58enne di Benevento precedentemente condannato per ricettazione aggravata e truffa. Protagonista della vicenda giudiziaria è Elio O., 58 anni, che in primo grado era stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. La decisione era arrivata al termine del processo in cui l’uomo era stato ritenuto responsabile dei reati contestati. Di diverso avviso, però, è stata la I sezione della Corte di Appello di Napoli, che ha riesaminato la posizione dell’imputato. I giudici di secondo grado hanno infatti escluso la recidiva, elemento che aveva inciso sulla precedente condanna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ricettazione e truffa, Appello ribalta tutto: prosciolto imputato beneventano

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