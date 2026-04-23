Truffa del ' finto carabiniere' doppio colpo in città | preso Ha con sé 3.600 euro e gioielli

Nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, i carabinieri di Ferrara hanno arrestato un uomo di 33 anni con l'accusa di aver messo in atto due truffe ai danni di persone anziane. Durante l'operazione, il sospettato è stato trovato in possesso di 3.600 euro in contanti e alcuni gioielli. L'indagine ha riguardato episodi legati alla cosiddetta truffa del 'finto carabiniere', che si sono verificati in città.