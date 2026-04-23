Truffa del ' finto carabiniere' doppio colpo in città | preso Ha con sé 3.600 euro e gioielli
Nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, i carabinieri di Ferrara hanno arrestato un uomo di 33 anni con l'accusa di aver messo in atto due truffe ai danni di persone anziane. Durante l'operazione, il sospettato è stato trovato in possesso di 3.600 euro in contanti e alcuni gioielli. L'indagine ha riguardato episodi legati alla cosiddetta truffa del 'finto carabiniere', che si sono verificati in città.
Truffatore in manette. Nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, i carabinieri di Ferrara hanno arrestato un 33enne con l’accusa di truffa aggravata ai danni di due persone anziane. L’operazione, frutto della tempestiva attivazione della Centrale operativa e di un mirato servizio di osservazione, ha.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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