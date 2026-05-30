Trovata morta in casa arrestato il marito | cosa è successo

Da ilgiornale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato arrestato in relazione al decesso.

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Arriva da Ferrara la notizia di un nuovo orribile caso di femminicidio. La 50enne Samanta Zironi è stata ritrovata morta all'interno della sua abitazione. A ucciderla, suo marito, il 52enne Vladimiro Lombardi. Stando alle informazioni rilasciate fino ad ora dagli inquirenti, l'episodio si è verificato nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. Samanta sarebbe stata uccisa con diverse coltellate. Subito dopo aver commesso l' omicidio, è stato proprio il marito a chiedere aiuto, chiedendo l'intervento dei soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 3.00 del mattino. Sul posto gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla donna, morta a causa delle ferite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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